1. ) У каких атомов элементов внешний энергетический уровень имеет строение, выраж??ющее формулой: ns2np5? 2. ) Может ли а) атом б) ион металла иметь формулу 1s^2 2s^2 2p 3s^2 3p^6 ; Пояснения; ^ - степень 3. ) Характерист...

Химия
1. ) У каких атомов элементов внешний энергетический уровень имеет строение, выраж??ющее формулой: ns2np5? 2. ) Может ли а) атом б) ион металла иметь формулу 1s^2 2s^2 2p 3s^2 3p^6 ; Пояснения; ^ - степень 3. ) Характеристика 9 элемента.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 у всех элементов седьмой группы а подгруппы 2 атом не может иметь , а ион калия может к^+ 3 фтор - неметалл, порядковый номер 9 , расположен во втором периоде, имеет 2 энергетических уровня, расположен в 7 группе главной подгруппы, на последнем энергетическом уровне имеет 7 электронов, эо высокая, высший оксид f2o7, высший гидрид hf
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Где выбор букв можеш объяснить правилами ставИТь ЧАШКУ
Ответить
Русский язык
Рассказ про маму 2класс 5-6 придложений
Ответить
Биология
Краткое описание вида - пиявки
Ответить
Физика
Известно что средняя плотнось тела человека примерно равна плотность воды 1000 кг/м зная массу своего тела выясните его объем
Ответить
Математика
Номер 6 пожалуйстааааааааа
Ответить