1. ) У каких атомов элементов внешний энергетический уровень имеет строение, выраж??ющее формулой: ns2np5? 2. ) Может ли а) атом б) ион металла иметь формулу 1s^2 2s^2 2p 3s^2 3p^6 ; Пояснения; ^ - степень 3. ) Характерист...
Химия
1. ) У каких атомов элементов внешний энергетический уровень имеет строение, выраж??ющее формулой: ns2np5? 2. ) Может ли а) атом б) ион металла иметь формулу 1s^2 2s^2 2p 3s^2 3p^6 ; Пояснения; ^ - степень 3. ) Характеристика 9 элемента.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 у всех элементов седьмой группы а подгруппы 2 атом не может иметь , а ион калия может к^+ 3 фтор - неметалл, порядковый номер 9 , расположен во втором периоде, имеет 2 энергетических уровня, расположен в 7 группе главной подгруппы, на последнем энергетическом уровне имеет 7 электронов, эо высокая, высший оксид f2o7, высший гидрид hf
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