• (1)У моей бабушки был когда-то очень умный кот по имени Барсик. (2)Всё лето они с ба??ушкой проводили на даче. (3)А на соседском участке обитал огромный злой пёс по кличке Рекс, который никому проходу не давал, особенно котам...

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• (1)У моей бабушки был когда-то очень умный кот по имени Барсик. (2)Всё лето они с ба??ушкой проводили на даче. (3)А на соседском участке обитал огромный злой пёс по кличке Рекс, который никому проходу не давал, особенно котам. (4)И вот решили как-то соседи поменять забор между дачами. (5)Старый забор снесли, а новый ещё не поставили. (6)Рекс должен был находиться на привязи. (7)Но то ли хозяева забыли и не посадили его на привязь, то ли он сам её оборвал… (8)Одним словом, хулиган вырвался на свободу и прямиком побежал на наш участок. (9)Беспечный Барсик сидел на деревянном крылечке. (10)Рекс увидел кота и рванул прямо к нему. (11)У бабушки на душе похолодело от страха за любимца. (12)А Барсик и ухом не повёл, сидит себе и пристально смотрит на приближающуюся овчарку. (13)Рекс подбежал совсем близко и вдруг засмущался от такой кошачьей храбрости и уверенности. (14)Пёс аккуратно, даже с каким-то уважением обнюхал Барсика и быстренько убрался с его территории. 1. Что хотел сказать автор читателю? Определи и запиши основную мысль текста. 2. Как ты понимаешь значение слова «территория»? Запиши своё объяснение. 3. Замени слово «обитать» (из предложения 3) близким по значению словом (словами),запиши это слово (эти слова). 4. В предложении 5 найди слово, строение которого соответствует схеме: приставка, корень, суффикс, окончание Выпиши это слово, обозначь его части. 5. Почему Рекс не нападал на Барсика? Запиши цифру выбранного тобой варианта ответа. o 1)Смелость и уверенность кота внушили псу уважение. o 2)Пёс испугался агрессивно настроенного кота. o 3)В последнюю минуту Рекс пожалел Барсика. o 4)Рекс боялся, что его за это накажут. 6. Зачем соседи снесли забор между дачами? Запиши цифру выбранного тобой варианта ответа. o 1)Соседи хотели объединить два участка. o 2)Они хотели заменить забор на новый. o 3)Они хотели дать Рексу возможность погулять на соседнем участке. 4)Соседи хотели перенести забор на другое место 7. В предложении 7 найди слово, в котором есть глухой согласный звук на конце слова. Выпиши это слово. 8. В каком предложении нужно поставить запятую (знаки препинания не расставлены)? o 1)Синими и зеленоватыми искорками блестит на ослепительном солнце снег. o 2)Солнечную поляну окружают стройные клёны и могучие дубы. o 3)В ночной тишине слышатся таинственные шорохи потрескивание сухих веток. o 4)Зимней порой пестроту осеннего леса сменяет строгая белизна снега.

Автор: Гость