1. у Нади 9 монет.Определите сколько денег у Нади для каждого случая? А) у Нади все монеты достоинством в 10 копеек. В) у Нади все монеты достоинством в 20 копеек. С) у На ди 5 монет достоинством в 20 копеек , а остал...

1. у Нади 9 монет.Определите сколько денег у Нади для каждого случая? А) у Нади все монеты достоинством в 10 копеек. В) у Нади все монеты достоинством в 20 копеек. С) у На ди 5 монет достоинством в 20 копеек , а остальные- по 5 копеек. 2. У Нади 3 рубля 60 копеек денег с монетами достоинством в 20 и 50 копеек? В каком количестве каждой монеты у Нади