1. у Нади 9 монет.Определите сколько денег у Нади для каждого случая? А) у Нади все монеты достоинством в 10 копеек. В) у Нади все монеты достоинством в 20 копеек. С) у На ди 5 монет достоинством в 20 копеек , а остал...
1. у Нади 9 монет.Определите сколько денег у Нади для каждого случая? А) у Нади все монеты достоинством в 10 копеек. В) у Нади все монеты достоинством в 20 копеек. С) у На ди 5 монет достоинством в 20 копеек , а остальные- по 5 копеек. 2. У Нади 3 рубля 60 копеек денег с монетами достоинством в 20 и 50 копеек? В каком количестве каждой монеты у Нади
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1 задача. Решения: А) 10*9=90 копеек. Б) 1 вариант. 20:10 = 2 90*2=180 копеек. 180 копеек = 1 рубль 80 копеек. 2 вариант. 20*9=180 копеек. С) 1) 20*5 = 100 копеек 100 копеек = 1 рубль 2) 9-5=4 монеты 3) 4*5 = 20 копеек 4) 1 рубль + 20 копеек = 1 рубль 20 копеек. Ответ: 1 рубль 80 копеек, 1 рубль, 1 рубль 20 копеек. 2 Задача. Вопрос задан некорректно.