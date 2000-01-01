1) Укажите, где происходили крупные вооруженные столкновения красной армии и японских войск 30е годы 20 века А) р. Халхин-Гол Б) р.Ялу В) г.Инчхона Г) о.Хасан 2)Кто руководил крупнейшими авиаконструкторскими цент...

1) Укажите, где происходили крупные вооруженные столкновения красной армии и японских войск 30е годы 20 века А) р. Халхин-Гол Б) р.Ялу В) г.Инчхона Г) о.Хасан 2)Кто руководил крупнейшими авиаконструкторскими центрами СССР в довоенный переду А) Курчатов Б) Иоффе В) Поликарпов Г) Туполев