1) укажите какие утверждения верны а какие ошибочные: а. только в условиях совершенной конкуренции фирмы могут крнтролировать цены на свою продукцию б. монополия всегда назн ачает максимально высокую цену на свою прод...

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1) укажите какие утверждения верны а какие ошибочные: а. только в условиях совершенной конкуренции фирмы могут крнтролировать цены на свою продукцию б. монополия всегда назн ачает максимально высокую цену на свою продукцию в. картель-это олигополистическая структура рынка на котором действует небольшое число фирм, вступивших между собой в сговор о ценах г. рынок монополистической конкуренции отличается от рынка совершенной конкуренции наличием дифференцированной продукции

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