1. Укажите названия городов, являвшихся столицами княжеств в 12 веке:а) Владимир; б) Псков; г) Чернигов; д) Муром; е) Тверь; ж) Смоленск; з) Ярославль .

В 12 веке было великое княжество Владимиро Суздольское называлось Суздальской землей. Затем столицу перенесли во Владимир.затем было Черниговское княжество со столицей в Чернигове образовалось в 11 веке.Было Муромо-Рязанское княжество со столицей в Муроме.Еще было Смоленское княжество со столицей в Смоленске.