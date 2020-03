1. Укажите предложение, в котором выделенные слова являются косвенными дополнениями. a) Старуха пряла свою ПРЯЖУ. b) СОЛОВЬЯ баснями не кормят. c) Живу, горжусь СЫНАМИ. d) Я не помню этого РАССКАЗА. 2. В каком ряд...

1. Укажите предложение, в котором выделенные слова являются косвенными дополнениями. a) Старуха пряла свою ПРЯЖУ. b) СОЛОВЬЯ баснями не кормят. c) Живу, горжусь СЫНАМИ. d) Я не помню этого РАССКАЗА. 2. В каком ряду все словосочетания являются именными? a) опустевшая аллея, очень люблю, встретить друга b) городские улицы, весьма важно, на опустевшей аллее c) встретивший друга, очень хорошо, уехал учиться d) участник семинара, рисунки художника, трёх учеников 3. В каком ряду все словосочетания являются глагольными? a) выполнять долг, третий слева, вдали от берега b) весьма важно, книга с иллюстрациями, двух учеников c) почернев от солнца, работать добросовестно, читать книгу d) кабинет директора, предложить выучить, край неба 4. В каком ряду все предложения односоставные? a) Прошло два дня. Бурей снесло крышу. b) Осенней свежестью благоухает сад. В лесу всё тихо. c) Всем хотелось принять участие в вечере. Ребята, поставьте палатки! d) Что посеешь, то и пожнёшь. В лагере кто-то проснулся. 5. В каком ряду все слова не являются словосочетаниями? a) где-то потерялся, в кинематографе, верить в любовь, на вездеходе b) вокзал, не пришёл, при тебе, для друга c) у памятника, не он, о портрете, хорошо отдохнуть d) скромный человек, между нами, искать очки, железнодорожный 6. Чем осложнено предложение? Зашумел встречный поезд, налетел с грохотом и ветром, слившись в одну золотую полосу освещённых окон, и пронёсся мимо. a) только однородными членами b) однородными членами и обособленными приложениями c) однородными членами и обособленным обстоятельством d) уточняющими членами (сказуемыми) и обособленным обстоятельством 7. Укажите предложение, в котором есть составное именное сказуемое. a) Герасима уже не было. b) Вот парадный подъезд. c) Ей спать не хотелось. d) На дворе было тихо.