1) укажите варианты ответа, где верно указаны номера знаков припенания, которые должны быть расставлены в предложении: "Лес (1) просгувшийся на рассвете (2) легко (3) и непртн ужденно(4) сбросивший остатки ночного сна(5) наполнялся утренними звуками" 2) укажите вариант со сложносочиненным предложением ; 1. ветер стих, дождь прекратился, вышло солнце. 2. когда прекратился дождь, вышло солнце и ветер стих. 3. и ветер стих, и дождь прекратился, и солнце вышло. 4. прекратился дождь, ветер стих и вышло солнце 3) укажите вариант со словосочетанием: 1. пришла зама 2. иду домой 3. выйти на улицу 4. выходи гулять 4) выбрать слово где буква ё обозначает 1 звук : 1.ёлка 2.подъём 3. лёд 4.льёт 5) выбрать слово, образованное бессуффиксуальным способом : 1. приехать 2. осенний 3. подосиновик 4. бег 6) выбрать слово, являющееся местоимением: 1. другой 2. синий 3. лисий 4. долгий