1. Укажіть, до якого твору належить наведений фрагмент. Моя заступнице й порадо, ??езсмертя суджене тобі!.. Бо ти – як мати в рідній хаті, як джерело із глибини… A) В. Підпалий, «Запросини»; Б) І. Малкович, «Свічечка букв...

Гость: Гость:

ВОЛОДИМИР ПІДПАЛИЙ РІДНА МОВА 0 мово рідна! В рідній хаті, як джерело із глибини, в голодні дні, у дні багаті, 1 на дощі, і при багатті, ти від колиски до труни. Хоч не чужою чужиною чужі були і є мені, немов луною голосною твої лунають голосні! Озвуться чистими тонами їм приголосних сто рядів, басами і напівбасами — м’які, сонорні і тверді! Не посоромлять ні на йоту йотовані могутній плин пісень великого народу із краю сонця і калин. Лише у пору листопаду шумлять шумливі у журбі... Моя заступнице й порадо, Безсмертя суджене тобі. Бо ти — як мати в рідній хаті, як джерело із глибини, в голодні дні, у дні багаті, і на дощі, і при багатті, ти — від колиски до труни!..