1. Укажіть, до якого твору належить наведений фрагмент. Моя заступнице й порадо, ??езсмертя суджене тобі!.. Бо ти – як мати в рідній хаті, як джерело із глибини… A) В. Підпалий, «Запросини»; Б) І. Малкович, «Свічечка букв...

Українська література
1. Укажіть, до якого твору належить наведений фрагмент. Моя заступнице й порадо, ??езсмертя суджене тобі!.. Бо ти – як мати в рідній хаті, як джерело із глибини… A) В. Підпалий, «Запросини»; Б) І. Малкович, «Свічечка букви ї»; B) В. Підпалий, «Рідна мова»; Г) В. Сосюра, «Васильки».
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Гость:
ВОЛОДИМИР ПІДПАЛИЙ РІДНА МОВА 0 мово рідна! В рідній хаті, як джерело із глибини,  в голодні дні, у дні багаті, 1 на дощі, і при багатті,  ти від колиски до труни. Хоч не чужою чужиною  чужі були і є мені,  немов луною голосною  твої лунають голосні! Озвуться чистими тонами  їм приголосних сто рядів,  басами і напівбасами —  м’які, сонорні і тверді! Не посоромлять ні на йоту  йотовані могутній плин  пісень великого народу  із краю сонця і калин. Лише у пору листопаду  шумлять шумливі у журбі...  Моя заступнице й порадо,  Безсмертя суджене тобі. Бо ти — як мати в рідній хаті,  як джерело із глибини,  в голодні дні, у дні багаті,  і на дощі, і при багатті,  ти — від колиски до труни!..
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