1)Укажите,что характерно для экономической политики Н.С.Хрущёва А)начало освоени?? целины Б)проведение приватизаций В)реорганизации МТС Г)"кукурузная эпопея"
История
1)Укажите,что характерно для экономической политики Н.С.Хрущёва А)начало освоени?? целины Б)проведение приватизаций В)реорганизации МТС Г)"кукурузная эпопея"
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фффф
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