1. Укажите, к какой группе изделий относится юбка на бретелях. A) к спинным изделия?? B) к поясным изделиям C) к плечевым изделиям D) к нижним изделиям
Технология
1. Укажите, к какой группе изделий относится юбка на бретелях. A) к спинным изделия?? B) к поясным изделиям C) к плечевым изделиям D) к нижним изделиям
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вариант д - к нижним изделиям
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Математика