1. Укажите, к какой группе изделий относится юбка на бретелях. A) к спинным изделия?? B) к поясным изделиям C) к плечевым изделиям D) к нижним изделиям

Технология

1. Укажите, к какой группе изделий относится юбка на бретелях. A) к спинным изделия?? B) к поясным изделиям C) к плечевым изделиям D) к нижним изделиям

Автор: Гость