1) Укажите. в каких случаях "не" пишется слитно А (не) померкнув от времени Б (не) п??тухшие огни В (не) успев сказать Г (не) измерен

Русский язык

1) Укажите. в каких случаях "не" пишется слитно А (не) померкнув от времени Б (не) п??тухшие огни В (не) успев сказать Г (не) измерен

Автор: Гость