1.укажите вариант в котором представлен фразеологизм старославянского происхожд??ния это делает честь гореть в огне неугасимом целиком и полностью носиться в воздухе
Русский язык
1.укажите вариант в котором представлен фразеологизм старославянского происхожд??ния это делает честь гореть в огне неугасимом целиком и полностью носиться в воздухе
Ответ(ы):
Гость:
Неугасимом вроде, я так думаю.
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