1. Укажите верный вариант: I’d like _____ bread, please. А. any; Б. a; В. some; Г. many. 2. The old believe everything, the middle-aged suspect everything, the young _____. Oscar Wilde А. remember everything; Б. k...

Английский язык

1. Укажите верный вариант: I’d like _____ bread, please. А. any; Б. a; В. some; Г. many. 2. The old believe everything, the middle-aged suspect everything, the young _____. Oscar Wilde А. remember everything; Б. know everything; В. learn by other men's mistakes; Г. know nothing. 3. Укажите верный вариант. Be quiet! The baby ____________. А. is sleeping; Б. sleeps; В. slept; Г. Has slept. 4. Первые марки, выпущенные 6 мая 1840 г в Великобритании, назывались _______ А. Two penny blue; Б. Schwarze Einser; В. Penny Black; Г. Michel. 5. Укажите верный вариант: Yesterday I came __________your profile. А. across; Б. out; В. back; Г. round. 6. It’s a very _____ cafe – this tiny pizza costs 5 euro! А. empty; Б. horrible; В. rude; Г. expensive. 7. Церемониальный танец австралийских аборигенов, исполняемый традиционно мужчинами А. Shuffle; Б. Corroboree; В. Quadrille; Г. Contra dance. 8. Как звали друзей Дональда Дака в мультфильме «The Three Caballeros»? А. Pain and Panic; Б. Tarzan and Kala; В. Alcmena and Amphitryon; Г. Panchito and Jose. 9. Укажите верный ответ на вопрос: Where are you phoning from? А. I’d like these four. Б. I’m sitting on the balcony of our hotel room. В. Sonia is sunbathing near the pool. Г. I want to send him a postcard. 10. Кому из художников принадлежит картина «Tower Creek»? В честь этого художника названа гора в национальном парке Гранд-Титон. А. David Cox; Б. Percy Robert Craft; В. Thomas Moran; Г. Samuel Butler. 11. Укажите лишнее А. Bronx; Б. Queens; В. Manhattan; Г. Dundee. 12. Укажите верный вариант: two loaves of _______ А. sausages; Б. bread; В. lettuces; Г. eggs. 13. Укажите верный вариант. The restaurant is open ____ 8 p.m. _____ midnight. А. from / till; Б. on / to; В. of / for; Г. at / with. 14. Укажите неверный вариант. А. many eggs; Б. much pear; В. many apples; Г. much honey. 15. Darwin : Northern Territory = Hobart : ________? А. New South Wales; Б. Tasmania; В. Queensland; Г. Victoria. помогите

Автор: Гость