1.Употребите в предложениях слова: белый, красный, лермонтовский, май, московский, октябрь, пушкинский, родина, тургеневский, черный,– так, чтобы в одном случае они бы- ли бы написаны с прописной буквы, а в другом - со строчно...

Русский язык

1.Употребите в предложениях слова: белый, красный, лермонтовский, май, московский, октябрь, пушкинский, родина, тургеневский, черный,– так, чтобы в одном случае они бы- ли бы написаны с прописной буквы, а в другом - со строчной. Почему такие написания называются дифференцирующими?

Автор: Гость