1.Употребите в предложениях слова: белый, красный, лермонтовский, май, московский, октябрь, пушкинский, родина, тургеневский, черный,– так, чтобы в одном случае они бы- ли бы написаны с прописной буквы, а в другом - со строчно...
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1.Употребите в предложениях слова: белый, красный, лермонтовский, май, московский, октябрь, пушкинский, родина, тургеневский, черный,– так, чтобы в одном случае они бы- ли бы написаны с прописной буквы, а в другом - со строчной. Почему такие написания называются дифференцирующими?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Красный платок упал на землю. Люди собрались на Красной площади
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