1) Упростите выражение: а) 21+х+4+2х; б) 2*(7+3х); с) 6с-с+2с 2)Решите задачу,составив уравнение.Всего за два дня продали 100 книг. В первый день на 12 книг больше,чем во второй. Сколько книг продавали каждый день?

Математика
1) Упростите выражение: а) 21+х+4+2х; б) 2*(7+3х); с) 6с-с+2с 2)Решите задачу,составив уравнение.Всего за два дня продали 100 книг. В первый день на 12 книг больше,чем во второй. Сколько книг продавали каждый день?
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Гость:
Вот верное решение всех задач
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