1. Упростите выражение: a) (2x^2+3)(5-3x^2)-(6x^4+15) б) (2x-4)(x-5)-2x (x-6) 2.упростите вырожение: -x^2-(5+x)(3-x) и найдите его значение при x=-0,4

Алгебра

1. Упростите выражение: a) (2x^2+3)(5-3x^2)-(6x^4+15) б) (2x-4)(x-5)-2x (x-6) 2.упростите вырожение: -x^2-(5+x)(3-x) и найдите его значение при x=-0,4

Автор: Гость