1. Упростите выражение: a) (2x^2+3)(5-3x^2)-(6x^4+15) б) (2x-4)(x-5)-2x (x-6) 2.упростите вырожение: -x^2-(5+x)(3-x) и найдите его значение при x=-0,4
Алгебра
1. Упростите выражение: a) (2x^2+3)(5-3x^2)-(6x^4+15) б) (2x-4)(x-5)-2x (x-6) 2.упростите вырожение: -x^2-(5+x)(3-x) и найдите его значение при x=-0,4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. а) (2x²+ 3)(5-3x²) - (6x^4 + 15) = (2x²+ 3) 5 - (2x²+ 3) 3x² - (6x^4 + 15) = 10x²+ 15 + 6x^4 - 9x² - 6x^4 - 15 = x². б) (2x-4)(x-5)-2x(x-6) = (2x-4)x - (2x-4) 5 - 2x(x-6) = 2x² - 4x - 10x + 20 - 2x²+ 12x = -2x + 20 = -2(x-10). 2. -x²- (5+x)(3-x) = -x²- (5+x) 3 - (5+x) x = -x² - 15 - 3x - 5x - x² = -2x² - 8x - 15 при x = -0,4, то -2(-0,4)²- 8(-0,4) - 15 = -12,12.
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