1. Уравнения5x=10 и 2x +1=5-равносильно так как... 2. Уравненте 0x=0 имеет бесконечное множество корней так как x...
Алгебра
1. Уравнения5x=10 и 2x +1=5-равносильно так как... 2. Уравненте 0x=0 имеет бесконечное множество корней так как x...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2) т.к. при умножении любого числа на 0, получиться 0
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