1. Уравнения5x=10 и 2x +1=5-равносильно так как... 2. Уравненте 0x=0 имеет бесконечное множество корней так как x...

Алгебра

1. Уравнения5x=10 и 2x +1=5-равносильно так как... 2. Уравненте 0x=0 имеет бесконечное множество корней так как x...

Автор: Гость