1. Установите последовательность основных групп растений в ходе эволюции, начиная с самой древней: а) голосеменные б) водоросли в) цветковые г) мхи д) папоротники

Биология

1. Установите последовательность основных групп растений в ходе эволюции, начиная с самой древней: а) голосеменные б) водоросли в) цветковые г) мхи д) папоротники

Автор: Гость