1. Установите последовательность основных групп растений в ходе эволюции, начиная с самой древней: а) голосеменные б) водоросли в) цветковые г) мхи д) папоротники
Биология
1. Установите последовательность основных групп растений в ходе эволюции, начиная с самой древней: а) голосеменные б) водоросли в) цветковые г) мхи д) папоротники
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1- б) 2- д) 3- г) 4- в) 5- а)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Ясне сонце світить нам,десь далеко з неба,посилаючи свої промінці для чудового на??трою.Синтаксичний розбір речення
Физика
1 кг расплавленной меди охладили на 1 градус ниже температуры плавления. Сколько в??делилось теплоты?
Математика
Русский язык
Подчеркните подлежащее и сказуемое в каждом предложении. Употребите, где нужно, т??ре. 1. Пословица - мудрость народа. 2 Человек есть украшение...