1) Установите последовательность событий при открытом переломе предплечья. а - обработать рану б - остановить кровотечение в - обезболить г - вызвать скорую помощь д - обездвижить е - наложить стерильную повязку ...
1) Установите последовательность событий при открытом переломе предплечья. а - обработать рану б - остановить кровотечение в - обезболить г - вызвать скорую помощь д - обездвижить е - наложить стерильную повязку 2) Установите последовательность при артериальном кровотечении предплечья. а - обработать рану дезинфицирующим раствором б - наложить жгут в - указать время наложения жгута г - вызвать скорую помощь е - наложить стерильную повязку
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1)г,д,б,в,а,е либо г,д,б,а,е,в 2)б,г,а,е,в