1) Установите последовательность событий при открытом переломе предплечья. а - обработать рану б - остановить кровотечение в - обезболить г - вызвать скорую помощь д - обездвижить е - наложить стерильную повязку 2) Установите последовательность при артериальном кровотечении предплечья. а - обработать рану дезинфицирующим раствором б - наложить жгут в - указать время наложения жгута г - вызвать скорую помощь е - наложить стерильную повязку