1) В алюминиевой кастрюле массой 200 г находится 1,5 л воды. Кастрюлю нагревают от 20 градусов Цельсия до кипения. Какое количество теплоты для этого потребовалось? 2) В воду массой 300 г при 10 градусах Цельсия опускают метал...
Физика
1) В алюминиевой кастрюле массой 200 г находится 1,5 л воды. Кастрюлю нагревают от 20 градусов Цельсия до кипения. Какое количество теплоты для этого потребовалось? 2) В воду массой 300 г при 10 градусах Цельсия опускают металлическую гирьку массой 1 кг при 100 градусах Цельсия. Температура воды стала 21 градус Цельсия. Определите удельную теплоёмкость гирьки.
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1 - Дано 2 - Решение Ответ: ≈519 кДж.
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