1)В чем различия между автотрофными и гетеротрофнымт организмами ?приведите примеры 2)что такое кооперация ?примеры 3)является ли это суждение верным:поселение крыс и мышей в домах было вызвано разрушением их месте естественн...
Биология
1)В чем различия между автотрофными и гетеротрофнымт организмами ?приведите примеры 2)что такое кооперация ?примеры 3)является ли это суждение верным:поселение крыс и мышей в домах было вызвано разрушением их месте естественных местообитаний человеком?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Автотрофы-зеленые растения, водоросли, цианеи, или сине-зеленые водоросли, железобактерии, серобактерии, . Гетеротрофы-грибы, животные, патогенные бактерии Автотрофы - организмы, самостоятельно синтезирующие органические вещества из неорганических ,Гетеротрофные организмы питаются готовыми органическими веществами, они не способны синтезировать их самостоятельно 2)Кооперация – это такая форма взаимоотношений, при которой организмы могут прожить отдельно, но иногда объединяются для общей пользы.3)Но вызвано это не разрушением их среды обитания, а доступностью корма. Там, где селится человек, есть легкодоступная еда. Т.е. неверно
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