1) в чем специфика предпринимательства как фактора производства? 2)какими источниками информации о товарах вы обычно пользуетесь? какими источниками информации вы больше всего доверяете ? расставьте эти источники информации ин...

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1)Предпринимательство это самостоятельный фактор производства наряду с капиталом трудом и природными ресурсами. Предпринимательство это особый ресурс самостоятельный фактор производства функция которого заключается в умении соединить факторы производства особым образом для получения прибыли. Функции предпринимательства: Улучшение качества продукта открытие в нем новых свойств Создание принципиально нового продукта Внедрение нового способа производства принципиально новой технологии или улучшение уже существующей. 2) Источников информации о товарах множество :Советы друзей и знакомых , Реклама .СМИ и т.д.Больше я доверяю своим друзьям и знакомым. 3)Проблема развития человеческого капитала остро стоит не только в России, но и во всех развитых странах. После краха советской системы, реалии развития человеческого капитала в современной России не соответствуют ожиданиям. Евразийское, особое физико-географическое положение Российской Федерации, экономическое, экономико-географическое, политическое, социальное положение, обилие природных ресурсов, определяющих развитие хозяйства России, а также многонациональный состав страны влекут за собой необходимость разработки как краткосрочной, так и долгосрочной стратегии, эффективной системы развития человеческого капитала страны.