1.в электротехнике для производства ламп накаливания применяют металлическую нить из вольфрама алюминия золота серебра? 2.какие из предложенных пар являются аллотропными модификациями озон и азот сера и селен алмаз и графит хл...

Химия
1.в электротехнике для производства ламп накаливания применяют металлическую нить из вольфрама алюминия золота серебра? 2.какие из предложенных пар являются аллотропными модификациями озон и азот сера и селен алмаз и графит хлор и хром?
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Ответ(ы):
Гость:
Вольфрам. Алмаз и графит.
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