1-В какое время суток происходит фотосинтез и дыхание. 2-В каких тканях происходит ??отосинтез и дыхание. 3-Какой газ поглощается фотосинтезом и дыханием. 4-какой газ выделяется фотосинтезом и дыханием. 5-образуется или расходу...
Биология
1-В какое время суток происходит фотосинтез и дыхание. 2-В каких тканях происходит ??отосинтез и дыхание. 3-Какой газ поглощается фотосинтезом и дыханием. 4-какой газ выделяется фотосинтезом и дыханием. 5-образуется или расходуется органические вещества фотосинтезом и дыханием.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В-1. Фотосинтез днём, так как требуется попадание на лист(стебель) солнечных лучей, а дыхание ночью, так как растение нет процесса "ФОТОСИНТЕЗ". В-2. Происходят в основной фотосинтезирующей ткани. В-3. При фотосинтезе: поглощается УГЛЕКИСЛЫЙ ГАЗ , а выделяется КИСЛОРОД; При дыхании: Как и у человека при поглощении КИСЛОРОД, а при выделении - УГЛЕКИСЛЫЙ ГАЗ.
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