1. В каком году Ярослав Мудрый разбил печенегов, и ликвидировал угрозу со стороны этих кочевников? а) 1015 г б) 1036 г в) 1041 г г) 1054 2. Отметьте верное утверждение. а) Польский король правил в Киеве в 1036 г. б) Во в...

История
1. В каком году Ярослав Мудрый разбил печенегов, и ликвидировал угрозу со стороны этих кочевников? а) 1015 г б) 1036 г в) 1041 г г) 1054 2. Отметьте верное утверждение. а) Польский король правил в Киеве в 1036 г. б) Во времена Ярослава Мудрого все категории населения были равны перед законом. в) Закуп, вернув долг, мог стать свободным человеком. г) В борьбе с братьями Святополк опирался на варягов. 3. Князь Ярославль установил родственные свящи со многими королевскими домами Европы, в частности с королем.. а) Франции б) Италии в) Англии г) Испании
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)б 2)г 3)в  ну насчет 3 может и а. Но дочь Анна вышла за короля франции, так что скорее всего Англия) 
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