1. В каком из условных операторов допущена синтаксическая ошибка: а) if a gt; b then max := a else max := b; б) if (agt;b) and (bgt;0) then c:=a+b; в) if a lt; b then min := a; else min := b; 2.. Выберите согласн...

1. В каком из условных операторов допущена синтаксическая ошибка: а) if a gt; b then max := a else max := b; б) if (agt;b) and (bgt;0) then c:=a+b; в) if a lt; b then min := a; else min := b; 2.. Выберите согласно теореме о структуризации базисные структуры, из которых можно построить любую программу: а) структуры: составной блок, пустой блок, блок вычислений, блок графики б) структуры: "следование",структура "ветвление", структура "цикл " в) структуры: procedure и function 3. Оператор цикла с предусловием в Паскале имеет следующий формат: а) Writelt;выражениеgt;dolt;операторgt;; б) Writelnlt;выражениеgt;golt;операторgt;; в) Whilelt;выражениеgt;dolt;операторgt;; 4. Что определяет индекс массива? а) Положение элемента массива данных относительно друг друга б) Положение элемента массива данных относительно его конца. в) Положение элемента массива данных относительно его начала. 5. Значения переменных А и В после выполнения фрагмента программы А:=1; В:=10; А:=А+В; В:=А-В; А:=А-В; а) Останутся прежними; б) Поменяются местами; в) Станут равными соответственно сумме и разности прежних своих значений. 6. Сколько закладок содержит в себе инспектор объектов? а) Три б) Две в) Одна 7. Для чего служит свойство Name? а) Для ввода компонента, которое будет отображаться на форме б) Для ввода именикомпонента которое будет использоваться в программе в) Для задания названия формы, на которой расположен компонент 7. Чем различаются компоненты Label и Edit? а) Максимальным размером вводимого текста б) Текст в компоненте Label нельзя редактировать во время работы программы в) Компонент Edit служит для ввода чисел