1.) В каком ряду расположены слова, в которых все согласные звуки звонкие? Вглубь, ??еревня, груз, жизнь Глаз,бровь, мороз, баран, Зуб, ужин, гром, звон, Сделали, вокзал, южный, резвый
Русский язык
1.) В каком ряду расположены слова, в которых все согласные звуки звонкие? Вглубь, ??еревня, груз, жизнь Глаз,бровь, мороз, баран, Зуб, ужин, гром, звон, Сделали, вокзал, южный, резвый
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зуб, ужин, гром, звон
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