1.) В каком ряду расположены слова, в которых все согласные звуки звонкие? Вглубь, ??еревня, груз, жизнь Глаз,бровь, мороз, баран, Зуб, ужин, гром, звон, Сделали, вокзал, южный, резвый

Русский язык

1.) В каком ряду расположены слова, в которых все согласные звуки звонкие? Вглубь, ??еревня, груз, жизнь Глаз,бровь, мороз, баран, Зуб, ужин, гром, звон, Сделали, вокзал, южный, резвый

Автор: Гость