1. В каком ряду все части речи служебные? А. ради (меня), когда-то, чтобы, Б. пока, разв??, из-за, В. после (работы), в течении(реки), хотя , Г. лишь, так что, втроем.

Русский язык

1. В каком ряду все части речи служебные? А. ради (меня), когда-то, чтобы, Б. пока, разв??, из-за, В. после (работы), в течении(реки), хотя , Г. лишь, так что, втроем.

Автор: Гость