1. В каком ряду все части речи служебные? А. ради (меня), когда-то, чтобы, Б. пока, разв??, из-за, В. после (работы), в течении(реки), хотя , Г. лишь, так что, втроем.

Русский язык
1. В каком ряду все части речи служебные? А. ради (меня), когда-то, чтобы, Б. пока, разв??, из-за, В. после (работы), в течении(реки), хотя , Г. лишь, так что, втроем.
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Ответ будет г)..........
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