1.В каком ряду записаны только слова с проверяемыми безударными гласными в корне? 1. дот...нуться, вопр...сительный 2.р...форма,р...сток 3.приг...рать,зн..чение 4. с...лдат,п...рила 2.В каком ряду в обоих словах пропущена ...

Русский язык
1.В каком ряду записаны только слова с проверяемыми безударными гласными в корне? 1. дот...нуться, вопр...сительный 2.р...форма,р...сток 3.приг...рать,зн..чение 4. с...лдат,п...рила 2.В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же буква? 1.з...рница,приг...реть 2.подп...рать,расст...лить 3.соприк...саться,выр...щенный 4.г...релый,предл...гать 3.В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же буква? 1.пр...кратить,пр...ятельский 2.овц...вод,пр...образователь 3.пр...ключение,кров...носный 4.пр...лежный,пр...пятствие
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1.    1. дотянуться- тянется, вопросительный- вопрос 2.    3. а 3.    2. е
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