1. В каком слове нет согласного звука [й]? а) почтальон; б) полёт; в) поёт; г) вьётся. 2. В каком ряду во всех словах ударение падает на второй слог? а) туфля, юродивый, безудержный; в) ножны, планер, некролог; б) ходатайствовать, шофер, донельзя; г) отгул, озимые, реквием. 3. В каком слове ударение на третьем слоге? а) договор; б) красивейший; в) языковые (явления); г) христианин. 4. Укажите синонимическую пару (пару слов, близких по значению). а) алчный, алчущий; в) тяготеть, тяготить; б) претить, запрещать; г) истовый, неистовый. 5. В каком ряду все формы числительного образованы правильно? а) до ста, до семиста, к семистам; в) в семистах, до семисот, в ста; б) к ста, в семиста, семьюстами; г) в семистах, до семисот, в стах. 6. Укажите грамматическое значение рода выделенного существительного в предложении: Маша — большая сластёна. а) мужской; б) женский; в) средний; г) общий. 7. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. а) ляг на кровать; в) сорок граммов; б) скучаю по вам; г) три девушки. 8. Каким словарем можно воспользоваться, чтобы узнать значения слов «релятивный», «пролонгировать»? а) толковым словарем русского языка; в) этимологическим словарем; б) орфографическим словарем; г) орфоэпическим словарем. 9. Укажите фразеологизм-синоним к словосочетанию очень любить. а) души не чаять; в) положа руку на сердце; б) яблоку негде упасть; г) яблоко раздора. 10.Укажите пример без нарушения норм лексической сочетаемости. а) Это беспрецедентная вещь. б) Подавляющее большинство выступавших высказались за введение новых правил дорожного движения. в) Текст написан очень понятливым языком. г) Мы старались тщательно избегать разговоров о вчерашнем происшествии. 11. В каком предложении нарушены нормы лексической сочетаемости? а) Значительная территория страны была отвоёвана у моря. б) Боковые стены каюты занимали полки, на которых стояли в беспорядке книги. в) Основное большинство пенсионеров поддерживает нашу идею. г) Есть простой приём, который помогает мне снять напряжение. 12. Укажите предложение без грамматических (морфологических) ошибок. а) Обращение к правительствам мира подписали более семиста известных учёных. б) Иноязычные слова, использоваемые без необходимости, засоряют нашу речь. в) Лейтенант заявил, что никаких разъяснений и комментарий к приказу не было. г) Важно, чтобы дети в раннем возрасте приучались класть вещи на место.