1. В каком случае форма причастия образована неправильно? 1) закрутить-закрутивши?? 2)возвращаться-возвращающийся 3)решать-решённый 4)изучать-изучивший 2.От какого глагола нельзя образовать действительное причастие настоящ...

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1. В каком случае форма причастия образована неправильно? 1) закрутить-закрутивши?? 2)возвращаться-возвращающийся 3)решать-решённый 4)изучать-изучивший 2.От какого глагола нельзя образовать действительное причастие настоящего времени? 1)брить 2)пилить 3)бежать 4)съесть 3.Сколько причастий в предложении "Из открытого окна был виден весенний цветущий сад" ? 1)одно 2)два 3)три 4)четыре 4. В каком случае в суффиксе причастия пишется буква е? 1)растер..нный взгляд 2)замеш..нное тесто 3)прослуш..нные записи 4)задерж..нный преступник 5. В каком случае в причастии пишется одна буква н? 1)призна..ый художник 2)перевяза..ая рука 3)слыша..ая мною история 4)трава подстриже..а 6. На каком основании в причастии переплавленный следует писать нн? 1)есть приставка 2)есть зависимые слова 3)есть суффиксы -ова- (-ева-), -ирова- 4)образовано от бесприставочного глагола совершенного вида 7. Каким членом предложения является выделенное причастие? Шахматные фигуры расставлены. 1)подлежащее 2)сказуемое 3)определение 4)дополнение

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