1.в КЛАССЕ 27 УЧЕНИКОВ.у КАЖДОГО ЕСТЬ ЛЮБИМЫЙ ПРЕДМЕТ-МАТЕМАТИКА ИЛИ ФИЗКУЛЬТУРА.25 ??ебят любят физкультуру,9 математику.Сколько человек в этом классе любят оба этих предмета?Сколько человек любят только физкультуру?2.14 ребят...

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1.в КЛАССЕ 27 УЧЕНИКОВ.у КАЖДОГО ЕСТЬ ЛЮБИМЫЙ ПРЕДМЕТ-МАТЕМАТИКА ИЛИ ФИЗКУЛЬТУРА.25 ??ебят любят физкультуру,9 математику.Сколько человек в этом классе любят оба этих предмета?Сколько человек любят только физкультуру?2.14 ребят в классе любят информатику,12-историю.3 человека любят историю и информатику.Сколько человек в классе?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
25+9=34 34-27=7 (человек любят и матем. и физ.)
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