1)В коробке 32 цветных карандаша. Сколько информации содержит сообщение о том что и?? коробки достали красный карандаш? А)1бит б)5 бит в)2 бита г) 3 бита. 2.) сообщение о том что ваш друг живет на 10 этаже,несет 4 бита информац...

Информатика

1)В коробке 32 цветных карандаша. Сколько информации содержит сообщение о том что и?? коробки достали красный карандаш? А)1бит б)5 бит в)2 бита г) 3 бита. 2.) сообщение о том что ваш друг живет на 10 этаже,несет 4 бита информации.Сколько этажей в доме?

Автор: Гость