1. В кухнях различных европейских стран используют жидкости, одна из которых не окрашивает лакмус в красный цвет?а) лимонный сок б) яблочный сок в) ук сусная эссенция г) хлебный квас д)морковный сок 2. Некоторым хи...

1. В кухнях различных европейских стран используют жидкости, одна из которых не окрашивает лакмус в красный цвет?а) лимонный сок б) яблочный сок в) ук сусная эссенция г) хлебный квас д)морковный сок 2. Некоторым химическим элементам их первооткрыватели дали имена в честь названий своих государств (иногда на латыни). Все перечисленные элементы названы в честь европейских стран, кроме... а) полония б) германия в) рутения г) палладия д) франция