1. В последние годы импортозамещение стало одним из ключевых трендов для российск??й экономики.В чем экономические выгоды импортозамещения? А) больше товаров продается внутри страны Б) растет уровень качества российской прод...

Обществознание

1. В последние годы импортозамещение стало одним из ключевых трендов для российск??й экономики.В чем экономические выгоды импортозамещения? А) больше товаров продается внутри страны Б) растет уровень качества российской продукции В) собственные предприятия защищены от конкуренции с иностранными на рынке . 2.Выберите понятие , которое соответствует следующему утверждению:То, что размещается в интернете ,воспринимается как данность: А) относительная истина Б)абсолютная истина В)меритократия Г) демократия 3.Демография как наука изучает : А)рекламные версии продуктов Б) народы и особенности их развития В)человека как личность 4.В книге Федора Достоевского "Бедные люди" поднимаются вопрос личного счастья людей,которые обладают ограниченными материальными возможностями.Какой вид равенства изучает автор художественными средствами? А) равенство перед законом Б) равенство человеческого достоинства В) равенство доходов Г) равенство перед властями Д) равенство перед Богом 5. В европейских городах 18-19 веков можно было встретить луддитов-людей,которые боролись на заводах и фабриках с машинами ,лишающими рабочих мест обычных трудящихся.Определите тип безработицы,которой опасались луддиты? А) структурная Б) сезонная В)фрикционная Г) циклическая Д) скрытая 6.Выделите в списке нормы права: А)указы Президента Б)устав школы В)Федеральный закон РФ Г)распоряжение министерства Д)инструкция должностного лица. Может быть несколько вариантов ответов. Помогите пожалуйста!

Автор: Гость