1. В примусе час сгорает 0,3 л керосина. Какова общая мощность примуса, если q (кероси??)= 4,6 × 10^7 Дж/кг ?
Физика
1. В примусе час сгорает 0,3 л керосина. Какова общая мощность примуса, если q (кероси??)= 4,6 × 10^7 Дж/кг ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мощность за час при 0.3л : W= 46*10^6 *0.3= 1200000 Дж єто 333.333вт*час
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