1.В пробирку налейте 0.5 мл гидроксида натрия, добавьте 1-2 капли фенолфталеина. Нап??сать наблюдения и объяснить почему 2. По капле доливайте хлоридную кислоту до обесцвечивания жидкости. Объяснить, почему случилось обесцвеч...

Химия

1.В пробирку налейте 0.5 мл гидроксида натрия, добавьте 1-2 капли фенолфталеина. Нап??сать наблюдения и объяснить почему 2. По капле доливайте хлоридную кислоту до обесцвечивания жидкости. Объяснить, почему случилось обесцвечивание

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