1.В пробирку налейте 0.5 мл гидроксида натрия, добавьте 1-2 капли фенолфталеина. Нап??сать наблюдения и объяснить почему 2. По капле доливайте хлоридную кислоту до обесцвечивания жидкости. Объяснить, почему случилось обесцвеч...

Химия
1.В пробирку налейте 0.5 мл гидроксида натрия, добавьте 1-2 капли фенолфталеина. Нап??сать наблюдения и объяснить почему 2. По капле доливайте хлоридную кислоту до обесцвечивания жидкости. Объяснить, почему случилось обесцвечивание
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.При добавлении  фенолфталеина к NaOH , раствор окрасится в малиновый цвет . 2. При добавлении  HCl, окраска исчезнет , т.к. произошел процесс нейтрализации , который описывается следующей формулой : NaOH + HCl = NaCl + H2O ( образование воды и поваренной соли )
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