(1) В прошлом году со мной приключилась беда. (2) Шел по улице, поскользнулся и упал... (3) Упал неудачно, хуже и некуда: сломал себе нос, рука выскоч ила в плече, повисла плетью. (4) Было это примерно в семь часов ве...

(1) В прошлом году со мной приключилась беда. (2) Шел по улице, поскользнулся и упал... (3) Упал неудачно, хуже и некуда: сломал себе нос, рука выскоч ила в плече, повисла плетью. (4) Было это примерно в семь часов вечера. (5) В центре города, недалеко от дома, где живу. (6) С большим трудом поднялся, забрел в ближайший подъезд, пытался платком унять кровь. (7) Куда там, я чувствовал, что держусь шоковым состоянием, боль накатывает все сильнее и надо быстро что-то делать. (8) И говорить-то не могу — рот разбит. (9) Решил повернуть назад, домой. (10) Я шел по улице, думаю, что не шатаясь. (11) Хорошо помню этот путь метров примерно четыреста. (12) Народу на улице было много. (13) Навстречу прошли женщина с девочкой, какая-то парочка, пожилая женщина, мужчина, молодые ребята, все они вначале с любопытством взглядывали на меня, а потом отводили глаза, отворачивались. (14) Хоть бы кто на этом пути подошел ко мне, спросил, что со мной, не нужно ли помочь. (15) Боль путала сознание, но я понимал, что, если лягу сейчас на тротуаре, преспокойно будут перешагивать через меня, обходить. (16) Надо добираться до дома. (17) Так никто мне и не помог. (18) Позже я раздумывал над этой историей. (19) Могли ли люди принять меня за пьяного? (20) Вроде бы нет, вряд ли я производил такое впечатление. (21) Но даже если и принимали за пьяного — они же видели, что я весь в крови, что-то случилось — упал, ударили, — почему же не помогли, не спросили хотя бы, в чем дело? (22) Значит, пройти мимо, не ввязываться, не тратить времени, сил стало привычным? (23) С горечью вспоминая этих людей, поначалу злился, обвинял, недоумевал, потом стал вспоминать самого себя. (24) Нечто подобное — желание отойти, уклониться, не ввязываться — и со мной было. (25) Уличая себя, понимал, насколько в нашей жизни привычным стало это чувство безразличия, как оно пригрелось, незаметно укоренилось. (26) Я не собираюсь оглашать очередные жалобы на порчу нравов. (27) Уровень снижения нашей отзывчивости заставил, однако, задуматься. (28) Персонально виноватых нет. (29) Кого винить? (30) Оглянулся — и причин видимых не нашел. (31) Раздумывая, вспоминал фронтовое время, когда в голодной окопной военной жизни исключено было, чтобы при виде раненого пройти мимо него. (32) Из твоей части, из другой — было невозможно, чтобы кто-то отвернулся, сделал вид, что не заметил. (33) Помогали, тащили на себе, перевязывали, подвозили.:. (34) Кое-кто, может, и нарушал этот закон фронтовой жизни, так ведь были и дезертиры, и самострелы. (35) Но не о них речь, мы сейчас — о главных жизненных правилах той поры. (36) Я не знаю рецептов для проявления необходимого всем нам взаимопонимания, но уверен, что только из общего нашего понимания проблемы могут возникнуть какие-то конкретные выходы. (37) Один человек может только бить в этот колокол тревоги и просить всех проникнуться ею и подумать, что же сделать, чтобы милосердие согревало нашу жизнь. (По Д. А. Гранину) как заинтересовал тебя текст?куда делось милосердие?