1.В процессе преобразования растрового графического изображения количество цвет??в уменьшилось с 65536 до 16. Во сколько раз уменьшился его информаци- онный объем? 1. В2раза 2. В4раза 3. В8раз 4. В16раз 2. Черно-белое (без г...

Информатика

1.В процессе преобразования растрового графического изображения количество цвет??в уменьшилось с 65536 до 16. Во сколько раз уменьшился его информаци- онный объем? 1. В2раза 2. В4раза 3. В8раз 4. В16раз 2. Черно-белое (без градаций серого) растровое графическое изображение имеет размер 10 х10 точек. Какой информационный объем имеет изображение? 1. 100 битов 2. 800 байтов 3. 100 байтов 4. 1 Кбайтов 3.Цветное растровое графическое изображение с палитрой из 256 цветов имеет размер 10х10 точек. Какой информационный объем имеет изображение? 1. 100 битов 2. 800 байтов 3. 100 байтов 4. 1 Кбайтов

Автор: Гость