1. В работе «О гражданине» Гоббс сравнивает общество с часами. Когда мы хотим разобраться в работе часов, мы их разбираем, изучаем отдельные детали. При последующей сборке час ов мы стремимся подогнать детали друг к д...

1. В работе «О гражданине» Гоббс сравнивает общество с часами. Когда мы хотим разобраться в работе часов, мы их разбираем, изучаем отдельные детали. При последующей сборке час ов мы стремимся подогнать детали друг к другу, определить функции каждой из них. Так у нас формируется понимание работы часового механизма как целого. Так же и с обществом: его следует мысленно разделить на части, изучить каждую из них, увидеть их взаимные связи и функционирование. В результате нам станет понятным, что такое общество. В чем преимущества такого «разборно-сборного» метода изучения общества по сравнению с господствовавшим тогда методом наблюдения? Каковы, на ваш взгляд, недостатки такого метода? 2. Маркс утверждал: «Возьмите определенную ступень развития производства, обмена и потребления, и вы получите определенный общественный строй, определенную организацию семьи, сословий и классов». Сформулируйте эту же мысль, используя понятия «способ производства» и «общественно-экономическая формация». Разделяете ли вы марксистскую идею о примате экономики в жизни общества? Свой ответ аргументируйте. 3. Сравните представления о справедливом (идеальном) общественном устройстве Платона и Маркса. Что общего в их позициях и представлениях, каковы существенные различия? 4. Философы-экзистенциалисты, в отличие от просветителей, сторонников марксизма и представителей других направлений, отказались искать разумный (нацеленный на прогресс) смысл истории. Какие события XX в. поставили под сомнение исторический оптимизм мыслителей прошлого?