1.В рассказах Платонова "Никита" и "Цветок на земле" передан восприятие мира ребёнк??м.Есть ли что-то общее у маленьких героев?Расскажите 2.Что сумел понять Афоня из объяснений дедушки? 3.В чём смысл названия "Цветок на земле...

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1---Главное, что оба героя рассказов - это мальчики. Хотя они ещё очень малы, но любознательны, непоседливы, пытаются сами многое узнать и увидеть. У обоих мальчиков отцы - фронтовики, у Афони отец ещё на войне, а у Никиты приходит с войны. У обоих мальчиков матери работают в колхозе с утра до позднего вечера, а мальчишки хозяйничают самостоятельно. Оба мальчика с большой любовью относятся к дедушкам. Так Никитке умерший дедушка представляется тёплым и ласковым, как солнце. Афоня на вырученные от сдачи лекарственных цветов деньги берёт железный гребень в подарок любимому деду. Оба мальчика очень трудолюбивы. Никитка с отцом трудится, плотничать пытается, выпрямляет для работы старые гвозди. Афоня собирает жёлтые цветы, которые показал ему дед, потому что узнал, что они полезные для здоровья, а значит в аптеке их примут как лекарственное сырьё.В мире Платонова эти дети переданы с большой любовью и верой в то, что жизнь их полна глубока 2---Афоня плохо слушал но понял только что из смерти делается жизнь..Он решил поэтому подарить деду гребешок. 3---Сюжет прост и незатейлив: маленький Афоня мается от скуки, оставшись дома вдвоем с дедушкой, он просит деда рассказать ему про все. Дед Тит отводит его на пастбище, показывает голубой цветок, растущий прямо из песка, и объясняет, что самое главное на свете – из смерти делать жизнь, как этот цветок из праха творит жизнь. Афоня радуется, что понял дедушку, в нем пробуждается желание самому сделать что-нибудь хорошее он …., а полученный в награду гребешок дарит дедушке. И сюжет, и композиция рассказа способствуют раскрытию основной идеи произведения. Рассказ построен традиционно. События охватывают небольшой промежуток времени (несколько часов) и изложены в хронологической последовательности. Отличительной чертой рассказа является и язык, которым он написан. П использует простые по конструкции предложения, поэтому создается впечатление, что все происходящие описывается самим ребенком. Они реалистичны и правдивы. Эту правдивость им предают слова, заимствованные из живой народной речи: нынче, смежать, обожди. В качестве художественного приема в этом рассказе, как впрочем, и во многих других П использует перенесение свойств одного предмета на другой. В данном случае легко провести параллель между образом цветка и образом человека: цветок, превзойдя все невзгоды растет на мертвом песке, тянется к теплу и свету, так и человек должен трудиться всю свою жизнь, чтобы чего-то достичь в этой жизни. Таким образом основная идея заключена в образе цветка (Он…самый с труженик… жизнь…) 4---Сравнительный оборот ,фразеологизмы , эпитеты ,метафора