1.В равнобедренном треугольнике угол при основании равен 30 градусов.Чему равен угол при вершине? 2.В треугольнике АВС: АВ равен ВС угол С равен 70 градусов АД-биссектриса угла А. Найдите угол АДВ

Математика
1.В равнобедренном треугольнике угол при основании равен 30 градусов.Чему равен угол при вершине? 2.В треугольнике АВС: АВ равен ВС угол С равен 70 градусов АД-биссектриса угла А. Найдите угол АДВ
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Я ВОТ ЕТО ДУМОЮ 30*70=210 МОЖЕТ ЭТО ПРОВЕЛЬНО
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