1.В равнобедренном треугольнике угол при основании равен 30 градусов.Чему равен угол при вершине? 2.В треугольнике АВС: АВ равен ВС угол С равен 70 градусов АД-биссектриса угла А. Найдите угол АДВ

Математика

1.В равнобедренном треугольнике угол при основании равен 30 градусов.Чему равен угол при вершине? 2.В треугольнике АВС: АВ равен ВС угол С равен 70 градусов АД-биссектриса угла А. Найдите угол АДВ

Автор: Гость