(1) В саду на дорожке прыгали молодые воробушки. (2) А старый воробей уселся высоко н?? ветке дерева. (3) Он зорко следил за хищными птицами. (4) Если увидит опасность, зачирикает громко, и все воробьи разом скроются в кустах. ...
Русский язык
(1) В саду на дорожке прыгали молодые воробушки. (2) А старый воробей уселся высоко н?? ветке дерева. (3) Он зорко следил за хищными птицами. (4) Если увидит опасность, зачирикает громко, и все воробьи разом скроются в кустах. 1.Найди и выпиши из текста однокоренные слова. Выдели корень. 2.В предложении 3 замени слово ЗОРКО на слово, близкое по значению (синоним). 3.Укажи верное утверждение. а) В предложении 1 два однородных сказуемых. б) В предложении 3 подлежащее выражено именем существительным.в) В предложении 2 грамматическая основа воробей уселся. г) Предложение 4 невосклицательное, побудительное.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Воробушки, воробей - корень вороб. 2) Внимательно 3) в)
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