1. В спортивном клубе занимаются три футбольные команды. В одной из них 22 спортсмена, в другом на 8 спортсменов больше, а в третьей в 2 раза меньше, чем во второй. Сколько спортсменов занимается в клубе? 2. Два велосипедиста, ...
Математика
1. В спортивном клубе занимаются три футбольные команды. В одной из них 22 спортсмена, в другом на 8 спортсменов больше, а в третьей в 2 раза меньше, чем во второй. Сколько спортсменов занимается в клубе? 2. Два велосипедиста, расстояние между которыми 100 км, движутся в противоположных направлениях, один со скоростью 12 км в час, а другой со скоростью 15 км в час. Какое расстояние будет между ними через 3 часа? А если они едут навстречу друг другу?
Ответ(ы) на вопрос:
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1. 22+8-30 2. 30 разделить 2-15 3. 30+15-45
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