1. В спортивном клубе занимаются три футбольные команды. В одной из них 22 спортсмена, в другом на 8 спортсменов больше, а в третьей в 2 раза меньше, чем во второй. Сколько спортсменов занимается в клубе? 2. Два велосипедиста, ...

Математика

1. В спортивном клубе занимаются три футбольные команды. В одной из них 22 спортсмена, в другом на 8 спортсменов больше, а в третьей в 2 раза меньше, чем во второй. Сколько спортсменов занимается в клубе? 2. Два велосипедиста, расстояние между которыми 100 км, движутся в противоположных направлениях, один со скоростью 12 км в час, а другой со скоростью 15 км в час. Какое расстояние будет между ними через 3 часа? А если они едут навстречу друг другу?

Автор: Гость