1) В тесте 24 вопроса. Какова вероятность, что у ученика половина ответов в тесте будет правильных ? 2) Какие из чисел -9,6 ; -7 ; 3/8 ; 3,88 ; 3,8 принадлежат интервалу ( -7 ; 3,8 ] 3) Найдите х, если ┃х ┃= 20, 1

Математика
1) В тесте 24 вопроса. Какова вероятность, что у ученика половина ответов в тесте будет правильных ? 2) Какие из чисел -9,6 ; -7 ; 3/8 ; 3,88 ; 3,8 принадлежат интервалу ( -7 ; 3,8 ] 3) Найдите х, если ┃х ┃= 20, 1
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