1. В.В. Голицын возглавлял русскую армию во время? 1. Смоленской войны 2. русско-польской войны 1654-1667 г. 3. экспедиции на Дальний восток 4. Крымских походов
История
1. В.В. Голицын возглавлял русскую армию во время? 1. Смоленской войны 2. русско-польской войны 1654-1667 г. 3. экспедиции на Дальний восток 4. Крымских походов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ 4(Крымских подходов)
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