1. В.В. Голицын возглавлял русскую армию во время? 1. Смоленской войны 2. русско-польской войны 1654-1667 г. 3. экспедиции на Дальний восток 4. Крымских походов

История

1. В.В. Голицын возглавлял русскую армию во время? 1. Смоленской войны 2. русско-польской войны 1654-1667 г. 3. экспедиции на Дальний восток 4. Крымских походов

Автор: Гость