1. В вазе лежат 7 яблок и 4 груши. Не глядя из вазы последовательно берут 2 фрукта, не возвращая их обратно. Какова вероятность того, что второй извле чена груша, при условии, что первой также была извлечена груша? ...
1. В вазе лежат 7 яблок и 4 груши. Не глядя из вазы последовательно берут 2 фрукта, не возвращая их обратно. Какова вероятность того, что второй извле чена груша, при условии, что первой также была извлечена груша? 2. В коробке лежат 10 деталей, среди которых 4 легче остальных. Случайным образом на 6 из них сделали напыление. Какова вероятность того, что вынутая из коробки деталь окажется легкой без напыления? 3. В вазе стоят 5 гвоздик и 6 нарциссов. Какова вероятность того, что среди трех случайным образом вынутых цветков окажется по крайней мере одна гвоздика?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1)всего 11 фруктов Если 1 извлекли грушу осталось 10 фруктов из них3груши Вероятность,что 2 будет груша 3/10=0,3 2)легких 4/10=2/5 без напыления 4/10=2/5 Вероятность ,что деталь окажется легкой и без напыления2/5+2/5=4/5=0,8 3)всего11 цветов Количество исходов С( 3 из11)=11!/3!8!=165 количество благоприятных3С(1из3)=3х3!/2!=9 Вероятность9/165=3/55