1. В велокроссе участвуют 28 спортсменов. Специальное устройство регистрирует прохождение каждым из участников промежуточного финиша, записывая его номер с использованием минимально возможного количества бит, одинакового для ка...

Информатика
1. В велокроссе участвуют 28 спортсменов. Специальное устройство регистрирует прохождение каждым из участников промежуточного финиша, записывая его номер с использованием минимально возможного количества бит, одинакового для каждого спортсмена. Какой объём памяти будет использован устройством, когда все спортсмены прошли промежуточный финиш? (Ответ дайте в битах.) Пожалуйста с решением)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
N = 28 K = 28 I = ? Решение: N = 2^i 28 = 2^i i = 5 бит (ближайшая степень после числа 28) I = K * i I = 28 * 5 = 140 бит
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