1) Вагонетка массой 200 кг движется с ускорением 0,2 м/с^2 под действием усилия рабочего. С какой силой рабочий толкает вагонетку, если коэффициент трения = 0.6 2) Тело останавливается под действием Силы трения, чему равно уск...

Физика

1) Вагонетка массой 200 кг движется с ускорением 0,2 м/с^2 под действием усилия рабочего. С какой силой рабочий толкает вагонетку, если коэффициент трения = 0.6 2) Тело останавливается под действием Силы трения, чему равно ускорение, если коэффициент трения = 0.2 3) Найти вес лётчика-космонавта, если масса его 75 кг, при старте с поверхности земли вертикально вверх, с ускорением 12 м/с^2 Если можно, фотографию решения.

Автор: Гость