1) Вагонетка массой 200 кг движется с ускорением 0,2 м/с^2 под действием усилия рабочего. С какой силой рабочий толкает вагонетку, если коэффициент трения = 0.6 2) Тело останавливается под действием Силы трения, чему равно уск...

Физика
1) Вагонетка массой 200 кг движется с ускорением 0,2 м/с^2 под действием усилия рабочего. С какой силой рабочий толкает вагонетку, если коэффициент трения = 0.6 2) Тело останавливается под действием Силы трения, чему равно ускорение, если коэффициент трения = 0.2 3) Найти вес лётчика-космонавта, если масса его 75 кг, при старте с поверхности земли вертикально вверх, с ускорением 12 м/с^2 Если можно, фотографию решения.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По второму закону Ньютона Fрабочего - Fтрения = ma. Отсюда имеем Fрабочего = Fтрения+ ma= коэфициент трения*масуу*ускорение свободного падения + ma.  F рабочего=0,6*200*10+200*0,2=1240 Н
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